Эксперт прогнозирует падение цен на недвижимость в Петербурге на 10%

В ближайшие 2-3 года петербургскому рынку недвижимости, как и российскому в целом, предрекают ощутимое падение. Эксперты предполагают, что жилье подешевеет на 10%.

Аналитики World Real Estate Fund (WREF) выяснили, какие основные факторы влияют на ценообразование в сфере жилья. В частности, к падению цен приведет низкая покупательская способность населения, пишет «Лента.ру». Из-за этого недвижимость нельзя назвать лучшим защитным активом.

Специалисты советуют не вкладывать средства в недвижимость на территории России, а лучше инвестировать в заграничное жилье. Кроме того, защитой от финансового кризиса, грозящего стране, может стать приобретение долларов в наличных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доллар продолжает расти, а нефть — падать в цене. Одна из ключевых причин сложившей ситуации — пандемия коронавируса.