В Китае объявили о преодолении пика эпидемии коронавируса

Власти Китая заявили, что эпидемия нового типа коронавируса Covid-2019 прошла свой пик. В комитете по вопросам здравоохранения Китая рассказали, что в последний случай заражения в провинции Хубэй был неделю назад.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова официального представителя комитета, Ми Фэна в течение последней недели во всех городах провинции Хубэй, помимо Уханя, не было выявлено ни одного случая заражения. Он также сообщил, что за пределами провинции было выявлено семь случаев, шесть из которых были ввезены из других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей. Оставшихся пациентов перенаправили в специализированные больницы, сообщает Центральное телевидение Китая.