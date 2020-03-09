В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В китайском Ухане по причине выписки пациентов 11 из 14 временных госпиталей закрыли.

Временные госпитали были размещены в реконструированных для этих целей стадионах и выставочных центрах.

Оставшихся пациентов перенаправили в специализированные больницы, сообщает Центральное телевидение Китая.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 735 человека. Число жертв выросло до 3119. При этом почти 1 535 вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Напомним, 5 марта в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.