Эксперты выяснили, как долго россияне копят на автомобиль

Эксперты выяснили, как долго россияне копят на автомобиль
За прошлый год цены на авторынке выросли на 6%, в то время как зарплаты - лишь на 2%. Фото: pixabay.com

Аналитики сравнили среднюю стоимость подержанного автомобиля и среднюю зарплату на начало 2020 года и подсчитали, сколько потребуется времени на то, чтобы скопить достаточно средств для покупки авто.

Выяснилось, что ждать среднестатистическому россиянину придется почти год. Эксперты «Авито Авто» установили, что подержанный автомобиль обойдется примерно в 429 тысяч рублей, в то время как размер зарплаты по стране в среднем составляет 39 тысяч рублей.

Таким образом, обычной российской семье для накопления нужной суммы потребуется 11 месяцев. Это при условии, что на сбережения удастся выделить зарплату одного из членов семьи в полном размере. При этом цены на автомобили растут быстрее оплаты труда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что многодетной семье из Ленобласти благодаря усилиям фонда удалось починить микроавтобус.

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