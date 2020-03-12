На ЗСД «прилегла» бетономешалка

В четверг, 12 марта, на Западном скоростном диаметре (ЗСД) перевернулась бетономешалка. Авария вызвала массовое скопление машин.

Дорожно-транспортное происшествие на ЗСД случилось около полудня, неподалеку от съезда на Двинскую улицу. Очевидцы поделились фотографиями и видеозаписью с места аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам свидетеля чрезвычайного происшествия, водитель бетономешалки ехал со скоростью минимум 110 км/ч. Спустя некоторое время большегруз выскочил в тоннеле наперерез остальным участникам движения и влетел в ограждение, перевернувшись на бок. Причина аварии неизвестна, информации о пострадавших пока не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка протаранила кроссовер на Большом Сампсониевском проспекте.