Петербуржцев ожидают мокрый снег и дождь в пятницу

Петербуржцев ожидают мокрый снег и дождь в пятницу
В городе ожидается дождь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пятницу, 13 марта петербуржцев и гостей города ожидает облачная погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью выпадет мокрый снег и пройдет дождь.

Днем же ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2 до +4 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дождь погода снег
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с ...
Всего одну европейскую страну не затронул коронавирус
Дебошир укусил полицейского в поезде за палец
Суд обязал МВД восстановить сотрудника, уволенного за нарушение секретности
Буфет ЛЭТИ закрыли на 16 дней из-за многочисленных нарушений
Матч Евролиги между «Зенитом» и АСВЕЛом отменили
Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося в Австралии ...
Ленобласть совместно с Senior Group построит дом-интернат для пожилых