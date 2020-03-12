Петербуржцев ожидают мокрый снег и дождь в пятницу

В пятницу, 13 марта петербуржцев и гостей города ожидает облачная погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью выпадет мокрый снег и пройдет дождь.

Днем же ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2 до +4 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.