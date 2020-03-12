Пропуск депутата, не прошедшего карантин по коронавирусу после Франции, аннулируют

Пропуск депутата, не прошедшего карантин по коронавирусу после Франции, аннулируют
Депутат Госдумы Сергей Катасонов. Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от партии ЛДПР Сергея Катасонова. Он посетил Францию, но не прошел после поездки двухнедельный карантин по коронавирусу.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Катасонов после возвращения в Россию несколько дней присутствовал на рабочем мести. Уйти домой он согласился только после настояния коллег.

«В этой связи давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой, потому что так положено», — приводит слова Володина ТАСС.

Володин также предложил отправить на карантин помощников депутата Катасонова и всех, кто контактировал с ним после возвращения из Франции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель главы министерства здравоохранения Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом.

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