Замминистра здравоохранения Британии заразилась коронавирусом

Сейчас детально изучаются все, с кем контактировала Надин Доррис. Фото: pixabay.com

Сейчас детально изучаются все, с кем контактировала Надин Доррис. Фото: pixabay.com

Заместитель главы министерства здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заражена коронавирусом COVID-19.

Доррис стала первым членом британского парламента, пострадавшим от опасной инфекции. Она заявила, что как только получила положительные результаты анализов, предприняла все необходимые меры безопасности и готовится к самоизоляции дома.

Спецслужбы Англии, занимающиеся охраной общественного здоровья, в экстренном порядке изучают последние контакты Надин Доррис. Отметим, что в прошлый четверг замминистра здравоохранения присутствовала на приеме у британского премьер-министра, Бориса Джонсона. На следующий день самочувствие Доррис ухудшилось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России коронавирусом впервые заразился ребенок.