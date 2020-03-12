Бранислав Иванович — перед матчем с «Уралом»: «Зенит» ожидает тяжелая игра

Бранислав Иванович — перед матчем с «Уралом»: «Зенит» ожидает тяжелая игра
Бранислав Иванович. Фото: fc-zenit.ru

Капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала».

«Ожидаем тяжелую игру с большим количеством давления. Мы к этому готовы и сделаем все, чтобы победить», — сказал Бранислав Иванович.

«Зенит» сыграет с «Уралом» 14 марта на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по петербургскому времени.

Отметим, что «Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 47 очков. «Урал» находится на девятом месте с 25 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.

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"Зенит" "Урал" бранислав иванович
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