Частный охранник купил поддельное удостоверение в Петербурге

Частный охранник купил поддельное удостоверение в Петербурге
Удостоверение частного охранника оказалось поддельным. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Петербурге у нового сотрудника охранного предприятия обнаружили поддельное удостоверение частного охранника. Он признался, что купил документ у станции метро «Удельная».

Признаки подделки выявили сотрудники Росгвардии после того, как к ним обратился представитель охранной организации. Он просил выдать новому сотруднику личную карточку, необходимую для работы.

«Сотрудники Росгвардии, приняв документы для оформления, обнаружили, что представленное удостоверение частного охранника имеет явные признаки подделки и фальсификации», — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Документ был заверен несоответствующей печатью и подписан неуполномоченным лицом. Факт фальсификации подтвердила экспертиза.

Охранник позднее признался, что купил поддельный документ по совету знакомого. Приобрел удостоверение он недалеко от станции метро «Удельная» за 20 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину задержали по подозрению в сбыте поддельных денег.

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