Буфет ЛЭТИ закрыли на 16 дней из-за многочисленных нарушений

Представитель компании отмечает, что почти все выявленные нарушения устранены. Решается вопрос о подключении установленных вытяжек и вентиляции. Фото: pixabay.com

Представитель компании отмечает, что почти все выявленные нарушения устранены. Решается вопрос о подключении установленных вытяжек и вентиляции. Фото: pixabay.com

Компания «Зеленый мир», отвечающая за питание студентов и сотрудников ЛЭТИ, привлечена к административной ответственности из-за серьезных нарушений, обнаруженных в буфете.

Инспекторы отмечают, что в зоне работы с продуктами питания некачественно проведена уборка, в помещениях буфета обнаружили грязь и пыль, а также личные вещи сотрудников и различный хлам. Продукты хранились с нарушением правил санитарии, сотрудники игнорировали дезинфекцию используемой посуды и нарушали условия мытья тары.

В арсенале буфета также нашли просроченную сгущенку. Специалистам удалось установить, что в феврале одна из сотрудниц была допущена до работы, несмотря на жалобы на плохое самочувствие и боли в животе. Отметим, что женщина является помощником повара. В связи с этим, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, деятельность буфета приостановили до устранения нарушений.

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