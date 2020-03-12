Всего одну европейскую страну не затронул коронавирус

Остается надеяться, что здравоохранению Черногории и в дальнейшем удастся обеспечивать необходимые меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

Остается надеяться, что здравоохранению Черногории и в дальнейшем удастся обеспечивать необходимые меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

Единственной страной Европы, в которой, к счастью, пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, осталась Черногория.

Официальное заявление об этом сделал эпидемиолог Института общественного здравоохранения Черногории Игор Галич. Тем не менее, местные врачи непрерывно ведут строгий контроль за состоянием общества. С начала эпидемии было проверено более двух тысяч граждан, 392 человека находятся под наблюдением медиков.

Галич озвучил актуальные данные и призвал жителей Черногории не поддаваться паническим настроениям и избегать распространения дезинформации. Отметим, что, согласно последним подсчетам, во всем мире подтверждено более 126 тысяч случаев заболевания COVID-19, среди которых 4638 погибших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии здоровья отца и его супруги, которым поставили диагноз «коронавирус».