Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося в Австралии коронавирусом отца

Сын американского актера Тома Хэнкса Чет прокомментировал в заражение его родителей коронавирусом.

Он отметил, что заболевание у отца и матери проходит в мягкой форме, сильных симптомов не наблюдается.

«Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть о чем волноваться», — рассказал Чет Хэнкс в Instagram.

Накануне актер Том Хэнкс рассказал, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Том Хэнкс рассказал в своем Twitter-аккаунте, что коронавирус добрался до них, когда они были в Австралии. Там они оба почувствовали недомогание, симптомы которого были характерны для нового типа коронавируса Covis-2019. Они решили обратиться ко врачу и сдать все анализы, которые показали, что они заражены. Сейчас их поместили на карантин, где за ними наблюдают медики. Оба проходят все необходимые обследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ официально объявил о пандемии по коронавирусу.