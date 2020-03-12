Жители Васильевского острова получили увеличенные счета за отопление

Жители Василеостровского района Петербурга пожаловались на повышенные счета. Плата за отопление в феврале ощутимо выросло по сравнению с первым зимнем месяцем.

«В квитанции плата за отопление увеличилась на 500 с лишним рублей. Как-то не заметила в феврале холода» — рассказала петербурженка в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров».

К жалобам присоединился ряд других горожан. Плата за отопление в их квитанциях выросла на 700 — 2 тыс. рублей. Одна из жительниц района сообщила о том, что её счета возросли на целых 4 тыс.

Часть из тех, кто получил повышенные счета, живет в домах под управлением УК «Мир». Gazeta.spb.ru обратилась за комментарием в управляющую компанию. Ответ пока не получен.

Еще одна жительница Петербурга сообщила gazeta.spb.ru о намерениях направить исковое заявление в связи с увеличением счетов за отопление.

«Я составляю исковую жалобу. Обоснования повышения связаны с расчетной формулой. Которую нам никто и никогда не покажет и не объясни», — отметила она.

Среди тех, у кого плата за отопление ощутимо возросла, жители домов на 10-й линии Васильевского острова и Среднем проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с июля 2020 года тарифы на отопление в Петербурге увеличат на 3%.