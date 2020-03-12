В Италии супруги прожили вместе 60 лет и умерли в один день от коронавируса

На севере Италии пожилые супруги, прожившие вместе 60 лет, умерли в один от коронавируса.

Они умерли с разницей в два часа, сообщает Mail.Online. По словам их сына, погибшие девять дней находились дома с высокой температурой без медицинской помощи. Он рассказал, что когда родителей госпитализировали, то врачи не оказывали им надлежащего внимания из-за переполненности больницы. Мужчина выразил сожаление, что из-за карантина даже не смог обнять родителей перед смертью.

По данным ВОЗ, в Италии выявлено более 12 тысяч случаев заболевания, 827 человек умерли.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.