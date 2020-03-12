Роспотребнадзор опубликовал советы работодателям по профилактике коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Петербургу опубликовало для работодателей рекомендации по профилактике коронавируса.

В частности, рекомендуется запретить перекусы на рабочих местах. Среди многих условий ведомство также советует отказаться от корпоративов и дальних командировок.

Согласно рекомендациям, на входе в офис необходимо установить емкости с антисептиками или выдавать дезинфицирующие салфетки, чтобы работники очищали руки. На предприятиях предлагается регулярно измерять температуру тела сотрудников.

Кроме того, рекомендуется чаще проводить уборку. Каждые два часа желательно проветривать рабочие помещения. В столовых на предприятиях рекомендуется использовать одноразовую посуду.

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