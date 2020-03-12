Мутко не исключает повышения ставок по ипотеке

Всему виной падение курса рубля. Сейчас банки работают «себе в убыток».

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем пишет ТАСС, цитируя слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко. Он рассказал, что допускает рост ставок по ипотеке на 1-2 пункта в связи с падением курса рубля. Уже неделю, заявил гендиректор банка, кредиты «выдают себе в убыток». Многое зависит от того, как себя поведет ЦБ.

«Сегодня в среднем это 8,5% базовая ставка по ипотечному кредиту»,

— сказал он.

При этом Мутко заверил, что в ближайшее время мало что изменится. Напоминаем, что рубль подешевел 9 марта из-за обвала цен на нефть. Доллар теперь стоит 75 рублей, а евро – 85 рублей. Такого россияне не помнят с 2016 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт прогнозирует падение цен на недвижимость в Петербурге на 10%. В частности, к падению цен приведет низкая покупательская способность населения.