Кудрин допускает рост бедности в России и мировой кризис

Кудрин рассказал о том, как падение рубля скажется на жизни общества. Фото: https://akudrin.ru/

Кудрин рассказал о том, как падение рубля скажется на жизни общества. Фото: https://akudrin.ru/

Он заявил, что всему виной – вызовы, с которыми сталкивается общество.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщают РИА Новости, цитируя главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Он заявил, что вряд ли можно надеяться на неуменьшение бедности, скорее стоит готовиться к увеличению. Кудрин также подчеркнул, что общество ожидает мировой кризис. Он отметил, что пока нефть стоит 35 долларов, то есть риск снижения роста ВВП до нуля.

«Очевидно, что темпы роста, запланированные в этом году — 1,9% — скорее всего, недостижимы»,

— рассказал глава Счетной палаты.

Напоминаем, что рубль рухнул 9 марта из-за снижения цен на нефть. Из-за этого обновились рекорды 2016 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мутко не исключает повышения ставок по ипотеке. Он рассказал, что допускает рост ставок по ипотеке на 1-2 пункта в связи с падением курса рубля. Уже неделю, заявил гендиректор банка, кредиты «выдают себе в убыток».