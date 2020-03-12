Lufthansa перестанет летать из Петербурга в Германию

Также отменены рейсы из Москвы в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании Lufthansa. Самолеты перестанут летать в Франкфурт-на-Майне и Мюнхен не только из Санкт-Петербурга, но и Москвы на неопределенный срок. Отмечается, что рейсы из Москвы в Берлин пока отменять не собираются. Всему виной распространение коронавируса – сейчас россиянам не рекомендуют летать за границу, чтобы не заболеть.

Напоминаем, что «Аэрофлот» также прекратит летать в некоторые страны и обещает возместить стоимость билетов, либо перенести вылеты на другие даты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Победа» перестанет летать в Израиль, но своих в беде не бросит. Авиакомпания заберет пассажиров из страны 12 и 14 марта.