Поклонская призналась, что не верит мужчинам после развода

Депутат откровенно поделилась переживаниями.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем интервью RT. Она заявила, что период расставания с бывшим супругом был одним из самых сложных в ее жизни. Политик заверила, что после развода она разочаровалась в честных и добрых отношениях. Поклонская сказала, что ее экс-муж показал свое истинное лицо спустя время и она до сих пор не понимает, как могла не видеть правды с самого начала.

Напоминаем, что Поклонская и Соловьев состояли в браке всего год, в сентябре 2019 года их отношениям пришел конец. Муж депутата говорил, что причиной развода стало то, что они оба слишком сильные личности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин поспорил с Поклонской из-за звезд в политике. Продюсер заявил, что любой человек может заниматься политикой, если того хочет.