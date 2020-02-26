Пригожин поспорил с Поклонской из-за звезд в политике

Пригожин поспорил с Поклонской из-за звезд в политике
Иосиф Пригожин и Валерия. Скриншот: Instagram

Продюсер заявил, что любой человек может заниматься политикой, если того хочет.

Об этом стало известно 26 февраля. Обо всем пишет «Ридус». Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова депутат Госдумы Натальи Поклонской о том, что артисты не должны вмешиваться в политику. Он считает, что политикой может заниматься кто угодно, особенно, если этот человек добился в жизни многого. Пригожин уверен, что певица Валерия может быть полезной для страны и что правительство нуждается в ней. Продюсер попросил не забывать – артистка имеет влияние на широкие массы людей.

Поклонская же не согласна с Пригожиным – она просит не устраивать в Госдуме «Голубой огонек».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин раскритиковал юриста Гордон за нападки на Валерию. Супруг певицы заявил, что так называемый адвокат «и жнец и на дуде игрец».

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