В Петербурге из-за угрозы наводнения ночью закрыли дамбу

В Петербурге из-за угрозы наводнения ночью закрыли дамбу
Закрытие дамбы коснулось только судов. Фото: pixabay.com

В ночь на 13 марта в Северной столице пришлось закрыть дамбу: дождливая и ветреная погода создала угрозу наводнения.

Закрытие дамбы произошло в два часа ночи, передают в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. Также был остановлено передвижение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. На автомобилях это никак не сказалось: транспорт ездит по дамбе в штатном режиме.

Дамбу собираются открыть около 10 утра 13 марта. Однако точное время сказать нельзя: все будет зависеть от погоды. Отметим, что днем ранее, 12 марта, вода в Неве поднялась на метр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 13 марта, жителей Санкт-Петербурга ждет мокрый снег и дождливая погода. Ветер будет достаточно сильный: 7-12 метров в секунду, а местами и вовсе ожидаются порывы до 17 м/с.

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