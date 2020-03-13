В Петербурге из-за угрозы наводнения ночью закрыли дамбу

В ночь на 13 марта в Северной столице пришлось закрыть дамбу: дождливая и ветреная погода создала угрозу наводнения.

Закрытие дамбы произошло в два часа ночи, передают в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. Также был остановлено передвижение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. На автомобилях это никак не сказалось: транспорт ездит по дамбе в штатном режиме.

Дамбу собираются открыть около 10 утра 13 марта. Однако точное время сказать нельзя: все будет зависеть от погоды. Отметим, что днем ранее, 12 марта, вода в Неве поднялась на метр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 13 марта, жителей Санкт-Петербурга ждет мокрый снег и дождливая погода. Ветер будет достаточно сильный: 7-12 метров в секунду, а местами и вовсе ожидаются порывы до 17 м/с.