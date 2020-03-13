Жители Петербурга надеются отвоевать зеленый бульвар на Крыленко

На месте бульвара могут появиться отели и магазины. Фото: Google View

На месте бульвара могут появиться отели и магазины. Фото: Google View

Петербуржцы пытаются остановить застройку зеленого бульвара на улице Крыленко в Невском районе Северной столицы.

Изначально на территории бульвара должен был появиться торгово-развлекатлеьный центр, однако застройщик изменил свои планы и возвел на земельном участке гостиничный и спортивный комплексы. Останавливаться на достигнутом девелопер не намерен: в проекте еще три отеля, магазины и гараж, передает телеканал «НТВ».

Жители Северной столицы возмущены такими перспективами. Городские активисты считают, что таким образом предприниматель нарушит закон о зеленых насаждениях. Кроме того, подобная застройка приведет к неблагоприятной транспортной загруженности района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что православные активисты Петербурга возмутились «богохульским» баром на улице Рубинштейна.