Православные активисты обвинили бар GOD на Рубинштейна в «богохульстве»

Активисты православного движения «Сорок Сороков» намерены закрыть ресторан GOD на улице Рубинштейна. Заведение они обвинили в «богохульстве» и разжигании ненависти к христианам.

Представителей движения возмутило название заведения, терновый венец на фасаде, неоновый крест с надписью «Sin will find you» («Грех найдет тебя») и полуголая фигура с ангельскими крыльями.

«В понедельник мы подготавливаем заявления. Во вторник утром подача», — заявил православный активист Сергей Давыдов.

Как рассказали gazeta.spb.ru в ресторане GOD, пока никаких обращений от правоохранительных органов в адрес заведения не поступало. Всю информацию о возмущении православных активистов они узнали в соцсетях.

«К нам ничего абсолютно не поступало. Мы никакого отношения к религии не имеем и никого не обижаем. Ко всем относимся с уважением», — добавил представитель ресторана.

Ресторан GOD на улице Рубинштейна официально пока не работает. На днях в заведении было техническое заведение для друзей и знакомых. Для всех оно станет доступным в обозримом будущем. Точная дата открытия пока не называется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Рубинштейна закрылся бар «Винный шкаф».