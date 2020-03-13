Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля через два года

Экономист и аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф считает, что в течение двух лет рубль вернется к показателю в 61 рубль за доллар.

По мнению Графа, отечественная валюта, продолжая следовать за динамикой стоимости нефти Brent, преодолеет нынешний кризис за два года. Эксперт считает, что цена нефти $30 за баррель останется таковой на протяжении полугода, после чего начнет возвращаться к показателю в $60, передает слова специалиста РИА Новости.

К следующему году доллар, как ожидают аналитики, опустится до 68 рублей, а в течение следующих полутора лет рубль укрепится до 61 рубля за доллар. Напомним, что после неудачного заседания ОПЕК+ нефть Brent рухнула до 31 доллара за баррель, а вслед за ней упал и рубль. Курс взлетел до 74 рублей за доллар и почти 84 рублей за евро.

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