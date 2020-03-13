Ветер снес светофор на пересечении улицы Доблести с Ленинским проспектом

Светофор вместе со столбом упал на проезжую часть. Фото: vk.com/spb_today

Светофор вместе со столбом упал на проезжую часть. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 13 марта, в Красносельском районе сильный ветер повалил светофор на пересечении улицы Доблести с Ленинским проспектом.

По словам очевидцев, светофор вместе со столбом упал на проезжую часть. При этом светофор продолжал подавать признаки жизни и мигать.

«Светофор прилег на перекрестке Доблести и Ленинского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети отметили, что, возможно, светофор упал не из-за ветра, а по причине ДТП.

«Рядом со светофором еще и бампер чей-то валяется. так что погода тут ни причем», — пишет один комментатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице продолжает бушевать сильный ветер, который сносит не только деревья. Пострадавший от порывов ветра светофор петербуржцы заметили на проспекте Героев.