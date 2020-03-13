Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию РФ

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ. сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований органов законодательной власти регионов.

В пятницу, 13 марта, его рассмотрели в парламентах Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, последними голоса отдали депутаты парламента (Госсовета — Хасэ) Адыгеи.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации. Теперь Конституционному суду предстоит оценить законность предлагаемых изменений в Конституцию. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.