ДТП на пересечении улицы Доблести с Петергофским шоссе спровоцировало транспортный коллапс

В пятницу, 13 марта, в Красносельском районе Петербурга на пересечении Петергофского шоссе с улицей Доблести произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Водители жалуются на пробки, которые образовались в результате ДТП.

На место происшествия пробки сотрудники ДПС, но ситуация на дороге от этого не улучшилась.

«Петергофского шоссе и улицы Доблести. ГАИ на месте, но все равно коллапс», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на «Скандинавии» пострадали семь человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.