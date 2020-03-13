Петербуржец купил сыр с «неблагородной» плесенью в «Ленте»

Жители Петербурга жалуются на некачественные продукты питания в больших магазинах. Так, в одном из гипермаркетов «Лента» продают сыр с «неблагородной» плесенью.

Обо всем стало известно сегодня, 13 марта. Фотографии продукта опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что куски обычного сливочного сыра покрыты плесенью.

«Лента» на Лиговском 283, срок у сыра до 11 июня 2020», — написал пользователь

В комментариях шутят, что покупатель должен радоваться такой выгодной покупке — ведь ему продали «элитный сыр с плесенью» по сниженной цене.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец лишился автомобиля из-за долгов по алиментам.