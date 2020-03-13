В Петербурге анонимы «минируют» метро и вокзалы от имени Терешковой

В Петербурге анонимы &#171;минируют&#187; метро и вокзалы от имени Терешковой
Ленинский районный суд эвакуируется. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге «минеры» приступили к повторной рассылке писем с угрозами. Анонимные сообщения начали поступать в обеденное время.

Обо всем стало известно сегодня, 13 марта. На этот раз неизвестные сообщили о бомбах на вокзалах и станциях метрополитена города.

«Ленинский районный суд эвакуируется», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Примечательно, что в адресатах указано имя «Валентина Терешкова». Речь идет о женщине-космонавте и депутате Госдумы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец купил сыр с «неблагородной» плесенью в «Ленте».

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