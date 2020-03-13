Петербургский инженер ответит перед судом по делу о миллионном подкупе

Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд.. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд.. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге инженер пойдет под сут по делу о получении коммерческого подкупа. Его обвиняют в получении миллиона от подрядчика.

По версии следствия, мужчина, будучи главным инженером коммерческой фирмы, незаконно получил от сотрудника подрядной организации более млн рублей за подписание актов выполненных работ.

Как сообщили в прокуратуре городу, после получения денег мужчину задержали правоохранители, а полученные им средства изъяли.

Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге анонимы «минируют» метро и вокзалы от имени Терешковой.