Петербургский инженер ответит перед судом по делу о миллионном подкупе

Петербургский инженер ответит перед судом по делу о миллионном подкупе
Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд.. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге инженер пойдет под сут по делу о получении коммерческого подкупа. Его обвиняют в получении миллиона от подрядчика.

По версии следствия, мужчина, будучи главным инженером коммерческой фирмы, незаконно получил от сотрудника подрядной организации более млн рублей за подписание актов выполненных работ.

Как сообщили в прокуратуре городу, после получения денег мужчину задержали правоохранители, а полученные им средства изъяли.

Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге анонимы «минируют» метро и вокзалы от имени Терешковой.

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Петербургский инженер ответит перед судом по делу о миллионном подкупе
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