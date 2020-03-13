Вице-премьер назвал вандализмом реставрацию консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге

Вице-премьер назвал вандализмом реставрацию консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге
Вице-премьер призвал выбрать опытного подрядчика. Фото: pixabay

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко проверил ход ремонтных работ и заявил, что нужно подготовить план по сохранению объекта.

Обо всем стало известно в пятницу, 13 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр культуры Ольга Любимова проверили ход реставрационных работ в консерватории им. Римского-Корсакова.

Как сообщает ТАСС, по итогам осмотра вице-премьер остался недоволен состоянием объекта и сравнил реставрацию с вандализмом.

Он поручил подготовить план срочных мер по сохранению здания и призвал выбрать опытного подрядчика.

Беглов поддержал такое решение и заверил, что ход работ будут проверять каждый месяц.

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