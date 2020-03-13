В Таиланде голодные обезьяны вышли на улицы в поисках еды

Сотни обезьян устроили массовую драку, шокировав жителей таиландского района Муанг Лопбури, улицы которого опустели из-за коронавируса.

Как сообщает местная газета The Bangkok Post, очевидцы обезьяньего побоища опубликовали в соцсетях кадры, на которых видно, как десятки голодных обезьян вышли на небольшую площадь. Местный житель написал, то бандам диких животных приходиться драться за еду, поскольку город опустел из-за отсутствия туристов.

По словам одного из жителей Муанг Лопбури, проживающие в районе храмов обезьяны объединились и проникли на городские улицы, где бегают в районе рынков в поисках еды. Он также рассказал, что приматы, которые живут в городе, полезли с ними драться, чтобы прогнать их обратно на свою территорию.

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