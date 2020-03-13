Обвал рубля стал причиной ажиотажа на авторынке Петербурга

Обвал рубля стал причиной ажиотажа на авторынке Петербурга
На петербургском авторынке могут на 2-5% вырасти продажи дорогих авто. Фото: pixabay

В Петербурге местные жители массово устремились в автосалоны для покупки автомобилей по старым ценам в связи с обвалом курса российского рубля. Предполагается, что ажиотаж продлится не больше месяца.

Как сообщает РБК, ссылаясь на гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, спрос вырос на все марки, включая бюджетные. Во втором квартале на петербургском авторынке могут на 2-5% вырасти продажи дорогих авто. Покупателями в основном являются водители, которые хотели приобрести машину в ближайшее время, но поспешили это сделать до скачка цен.

Эксперты не сомневаются в том, что автомобили вырастут в цене. Помимо обвала рубля, на цены также может повлиять решение продавцов отказаться от скидок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт рассказал, что будет с курсом рубля через два года.

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