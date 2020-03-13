Чешская авиакомпания отменяет рейсы в Петербург

Чешская авиакомпания Czech Airlines прекратить осуществлять полеты между Прагой и Петербургом. Самолеты прекратят курсировать между городами 16 марта.

Как сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая петербургским аэропортом Пулково, по предварительным данным полеты возобновятся после 11 апреля.

Стоит отметить, что также с 16 марта жители Чехии не смогут выехать за пределы страны. Кроме того, с той же даты иностранные туристы не смогут попасть в Чехию. Эти ограничения связаны с распространяющейся пандемией коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что AirFrance перестает летать из Пулково в Париж. Французский национальный перевозчик объявил о приостановке полетов из аэропорта Санкт-Петербурга в Париж на неопределенный срок.