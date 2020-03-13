AirFrance перестает летать из Пулково в Париж

Французский национальный перевозчик объявил о приостановке полетов из аэропорта Санкт-Петербурга в Париж на неопределенный срок.

В пятницу, 13 марта, стало известно, что французская авиакомпания AirFrance прекратила совершать рейсы из Пулково в Париж. Сколько будут действовать ограничения — неизвестно. Приостановка полетов связана с мерами предосторожности в борьбе с коронавирусом. Не так давно ВОЗ объявила мировую пандемию опасной инфекции.

Об отмене рейсов в Мюнхен и Франкфурт-на-Майне также оповестила немецкая авиакомпания Lufthansa. Временные ограничения распространяются и на полеты в Италию самолетами авиакомпании S7.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о сложной ситуации на онлайн-табло в аэропорту Пулково. Многие рейсы задерживаются или вовсе снимают с полетов. Причем это касается не только международных, но и внутренних перелетов.