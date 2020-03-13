Очевидцы сообщили о массовом ДТП на Парнасском путепроводе

В Выборгском районе Северной столицы произошла дорожная авария, в которой столкнулись семь машин.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло накануне вечером, 13 марта, на Парнасском путепроводе. В дорожно-транспортном происшествии повреждены оказались семь автомобилей.

Пользователи, ставшие свидетелями событий, рассказали в комментариях, что авария произошла примерно в 21:10. Очевидцы также предположили, что причиной аварии мог стать гололед на дороге. Некоторые также пишут, что в ДТП столкнулись более 10 машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина скорой помощи спровоцировала массовое ДТП на Северном проспекте. «Скорая» зацепила машину BMW, которая въехала в припаркованные автомобили.