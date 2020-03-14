В Ленобласти начнут дезинфицировать общественный транспорт

Специалисты обработают автобусы и подвижной состав в Ленинградской области хлором от нового типа коронавируса. Областные власти требуют от перевозчиков проветривать и обрабатывать салоны автобусов.

По словам вице-губернатора Ленобласти Николая Емельяненко, курсирующий по территории области транспорт начнут регулярное дезинфицировать с 15 марта. Соответствующее постановление подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Замглавы управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк заявил, что в области же начали принимать меры по профилактике, сообщает 47news.

От перевозчиков требуют проветривать автобусы не реже двух раз в день, проводить влажную уборку салона и дезинфицировать поручни, ручки сидений и подлокотники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай дезинфицирует «грязные» наличные деньги из-за коронавируса.