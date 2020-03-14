В Министерстве финансов рассказали, что делают с деньгами, изъятыми у коррупционеров

В Министерстве финансов РФ поделились, куда идут денежные средства, конфискованные у коррупционеров или полученные от продажи незаконно нажитого имущества.

Согласно тексту доклада, подготовленному Минфином к ведомственному заседанию, начиная с 2019 года, изъятые в рамках коррупционных дел денежные средства перечисляют в Пенсионный фонд и выплачиваются в качестве страховых пенсий.

По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, за прошлый год было возбуждено более 8 тысяч уголовных дел о коррупции, передает РИА Новости. В 479 из них фигурируют люди с особенным правовым статусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали сотрудника управления МВД на транспорте по подозрению в получении взятки. По версии правоохранителей, полицейский получил взятку от предпринимателя, незаконно работающего на территории Московского вокзала.