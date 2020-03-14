Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская похвасталась сброшенным весом

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская похвасталась сброшенным весом
"Вы за бодипозитив? А я нет! Когда-то даже отдавала последние деньги на зал. Потому что тяжело жить в теле весом 130 кг!", - подытожила Ангарская. Фото: Instagram @nadezhdaanga

Участница коллектива Comedy Woman Надежда Ангарская ответила на многочисленные претензии хейтров откровенным постом о лишнем весе.

В пятницу, 13 марта Ангарская выложила в своем Instagram несколько фотографий, показывающих разницу между её образом прошлых лет, когда Надежда весила 130 кг, и сейчас, когда звезда поддерживает отличную физическую форму. Снимки резидентка Comedy Woman сопроводила гневной публикацией, в которой обрушилась на хейтеров, постоянно упрекающих её в «тщетных» усилиях по похудению.

Так Надежда выглядела до похуения. Фото: Instagram @nadezhdaanga

Экс-участница КВН заявила, что сбросила 33 килограмма, сейчас она весит 97 кг. Большим подспорьем для Надежды стало участие в съемках «Последнего героя», где звезда потеряла 8 кг, благодаря физнагрузкам и экстремальным условиям.

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