Участница коллектива Comedy Woman Надежда Ангарская ответила на многочисленные претензии хейтров откровенным постом о лишнем весе.
В пятницу, 13 марта Ангарская выложила в своем Instagram несколько фотографий, показывающих разницу между её образом прошлых лет, когда Надежда весила 130 кг, и сейчас, когда звезда поддерживает отличную физическую форму. Снимки резидентка Comedy Woman сопроводила гневной публикацией, в которой обрушилась на хейтеров, постоянно упрекающих её в «тщетных» усилиях по похудению.
Экс-участница КВН заявила, что сбросила 33 килограмма, сейчас она весит 97 кг. Большим подспорьем для Надежды стало участие в съемках «Последнего героя», где звезда потеряла 8 кг, благодаря физнагрузкам и экстремальным условиям.
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