Италия может стать источником мирового финансового кризиса

Власти Италии могут не справиться с внезапным банковским кризисом. Фото: pixabay.com

Власти Италии могут не справиться с внезапным банковским кризисом. Фото: pixabay.com

Если пандемия коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису по всему миру, его очагом может стать Италия.

Она уже переняла эстафету у Китая, «перехватив» всплеск опасной инфекции. Впоследствии коронавирус может обернуться серьезными экономическими проблемами, в которых Италия, как один из главных распространителей, сыграет немалую роль. К такому выводу пришел эксперт американского издания The Washington Post Дэвид Линч.

Уже сейчас внутри государства сильно сократилась коммерческая деятельность, и теперь Италия, страна с одной из крупнейших экономик мира, может полагаться лишь на выносливость своей банковской системы. Она, в свою очередь, раньше считалась примером достаточно слабой.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может оказывать серьезные последствия на легкие.