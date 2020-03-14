Италия может стать источником мирового финансового кризиса

Италия может стать источником мирового финансового кризиса
Власти Италии могут не справиться с внезапным банковским кризисом. Фото: pixabay.com

Если пандемия коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису по всему миру, его очагом может стать Италия.

Она уже переняла эстафету у Китая, «перехватив» всплеск опасной инфекции. Впоследствии коронавирус может обернуться серьезными экономическими проблемами, в которых Италия, как один из главных распространителей, сыграет немалую роль. К такому выводу пришел эксперт американского издания The Washington Post Дэвид Линч.

Уже сейчас внутри государства сильно сократилась коммерческая деятельность, и теперь Италия, страна с одной из крупнейших экономик мира, может полагаться лишь на выносливость своей банковской системы. Она, в свою очередь, раньше считалась примером достаточно слабой.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может оказывать серьезные последствия на легкие.

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