Гидрометцентр сообщил о резком похолодании

Жители центральной России прочувствуют зимнюю погоду в первом весеннем месяце.

Уже в конце сегодняшнего дня в Москву придет мороз. Температура упадет до -2, а в области до -6. К началу новой недели столбик термометра опустится до уже совершенно непривычных -12. Также, пойдет снег. Ветер будет достигать отметки в 17 метров в секунду. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Пока что, возвращения теплой погоды лучше на ждать. Над средней полосой России сейчас проходит циклон.

В Петербурге уже ночью, в воскресенье 15 марта, ударят морозы: температура составит -8 градусов, а днем отметка на термометре остановится на уровне +1. Погода будет солнечной, а ветер умеренным. В понедельник потеплеет: ночью -1, а днем до +3. Возможны порывы сильного ветра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода позволила птицам вернуться в Петербург раньше.