Оксана Самойлова наконец-то объяснила, что происходит в их семье

"Что будет дальше ,я не знаю", - печально завершила пост Оксана. Фото: Instagram @samoylovaoxana

"Что будет дальше ,я не знаю", - печально завершила пост Оксана. Фото: Instagram @samoylovaoxana

На прошлой неделе виртуальное пространство потрясла новость о скандале между Джиганом и Оксана Самойловой, после которого певец оказался в реабилитационной клинике.

Несколько дней поклонники томились в ожидании и беспокоились за судьбу идеализированной семьи. Однако все это время активная пользовательница Instagram Оксана Самойлова не спешила объяснить ситуацию. Это породило множество слухов, в том числе о рукоприкладстве Джигана, грядущем разводе пары и наркотической или алкогольной зависимости хип-хоп исполнителя.

И вот в субботу, 14 марта, Оксана дала первые комментарии о сложившейся ситуации. В первую очередь, она опровергла информацию о рукоприкладстве. Также отметила, что не собирается лишать Джигана родительских прав. Почему он оказался в рехабе, не объяснила, но подчеркнула, что должна помочь отцу своих детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокаты уже определили, сколько получит Самойлова в случае развода с Джиганом.