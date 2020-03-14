Роскачество рассказало, какой должна быть настоящая паста

Чтобы ее можно было назвать настоящей, она должна быть приготовлена из муки твердых сортов пшеницы высшего сорта.

Именно из-за свойств твердой пшеницы, пасту можно будет приготовить до состояния «аль денте». Именно так ее готовят на родине в Италии. Такой метод приготовления позволяет организму легче переваривать пищу. А, благодаря постепенному высвобождению глюкозы, чувство насыщение останется на большее количество времени. Об этом сообщает ТАСС.

У муки высших сортов большое содержание белка и глютена. Сама паста может быть гладкой и ребристой. Со второй удобнее есть блюда с большим количеством соуса.

Для сохранения качества и питательных свойств, пасту следует хранить в прохладном месте. Упаковка должна быть закрыта, во избежание возникновения насекомых.

На 100 гр пасты необходим литр воды и 10 гр соли. Вся информация о времени приготовления обычно указана на упаковке. Воду стоит сливать сразу. Промывать качественную пасту нет необходимости, ведь она из-за крахмала не слипается.

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