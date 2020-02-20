Роскачество выбрало лучшие отечественные ликеры

Роскачество представило рейтинг ликерных вин, произведенных из российского винограда. Исследование проведено в рамках «Винного гида России», который создан Роскачеством совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России, сообщали редакции Gazeta.spb.ru в Роскачестве.

В этом году, как и в других исследуемых категориях, Роскачество расширило группу ликерных вин в составе «Винного гида России». Для оценки дегустационной комиссией было закуплено 50 образцов сладких и ликерных вин различных типов. В рейтинг из них вошло 35 вин. В 2018 году закупщики Роскачества приобрели 31 образец вина, а в рейтинг вошло 29.

Основным регионом, давшим наибольшее количество вин для исследования, как и в прошлом году, стал Крым.

Лидерами исследования стали два крымских предприятия с более чем столетней историей производства вин данной категории – «Массандра» (13 вин) и «Солнечная Долина» (6 вин). Открытием этого года стали выдержанные ликерные вина из Дербента (Южный Дагестан), который славится давними традициями производства вин данного типа.

В «Винный гид России» вошли все типы ликерных вин по критерию цвета – красные, белые, розовые. Также данная категория достаточно многообразна по содержанию алкоголя и сахара в винах, а также по срокам выдержки вин – от «молодых» (2-3 года) до «марочных», выдержанных в бочках 5-6 лет.

Ликерное на любой вкус

«Ликерные» (по терминологии российского законодательства) вина – одна из старейших категорий качественного вина в мировом виноделии. Объединяет эту достаточно разнородную по вкусовым параметрам и особенностям технологии группу способ производства, при котором вино крепят очищенным алкоголем различного происхождения, а затем продолжительное время выдерживают в дубовых бочках.

Для производства ликерных вин требуются особые климатические условия – жаркий климат, продолжительная сухая осень, позволяющие винограда хорошо вызреть и набрать высокий уровень сахаров.

Исторически производство ликерных вин было наиболее налажено в Крыму. Также подходят для производства вин с высоким содержанием сахаров территории Южного Дагестана. Результаты исследования Роскачества практически полностью отразили данную картину.

Лучшим вином всего исследования с оценкой на уровне «золота» международного конкурса – 87,46 балла стал «Мускат белый Южнобережный» производства «Массандры». Вина этого производителя второй год подряд занимают весь пьедестал почета.

В тройку вин с наиболее высокими оценками попали «Мускат белый красного камня» и «Седьмое небо князя Голицына».

Высоко были оценены вина еще одного крымского производителя, история которого начинается в XIX веке – «Солнечная долина». Старейшим вином исследования, которое можно найти в свободной розничной продаже стало вино «Дербентское золотистое» от Дербентского коньячного комбината. Виноград для его производства был собран в далеком 1995 году.

В рейтинге также фигурируют вина торговых марок Inkerman, «Валерий Захарьин», «Коктебель».

Внутри данной категории можно выделить несколько типов вин. Сладкие «десертные» вина с высоким содержанием сахара (21-30 мг/литр) и относительно небольшим содержанием алкоголя — от 12,5%. К этой группе, например, относится большинство «Мускатов».

А также крепкие или «специальные» вина, содержание алкоголя в которых по действующему ГОСТ 32715-2014 может достигать 22%.

К крепким ликерным винам (с содержанием алкоголя от 16% и выше) относятся:

«Хересы» – ликерные вина, созревание которых проходит под «флёром» – пленкой, которую образуют на поверхности вина определенные виды дрожжей;

«Мадеры» – ликерные вина, выдержка которых проходит в бочках при высокой температуре (под открытым небом или в специальных теплицах – «соляриях»;

«Портвейны» – выдержанные в бочках красные и белые крепленые вина;

«Кагоры» – красные вина, изготавливаемые по особой технологии, не имеющей (в отличие от «хересов» и «мадер») европейского прообраза.

Для ликерных вин, имеющих статус Защищенного географического указания (ЗГУ) обязательная выдержка перед бутилированием – не менее 18 месяцев.

Сортовой состав ликерных вин, вошедших в «Винный гид России» достаточно разнообразен. Помимо различных типов Муската, набирающего в условиях жаркого климата высокую концентрацию сахаров, крымские виноделы используют ряд автохтонов.

Ликерные вина высокого качества дает Кокур Белый, а также ряд красных автохтонов – Эким Кара, Джевад Кара. Автохтонные сорта – Нарма, Гюляби, Аг Узюм традиционно использовались для производства ликерных вин и в Дагестане. Некоторые из этих дагестанских сортов сейчас практически утрачены, но по уровню коллекционных ликерных вин можно судить об их вкусовых качествах и потенциале.

Цены и качество

По оценке Роскачества, что при таком высоком уровне дегустационных оценок ликерных вин, цены на них вполне доступны. Больше 1000 рублей на полке, как правило, стоят совсем уж раритетные коллекционные образцы, выдержанные более 15-20 лет. В топ-10 лучших ликерных вин лишь три перешагнули ценовую планку в 600 рублей за бутылку 0,75 л. И лишь одно («Белый мускат красного камня») стоило дороже 800 рублей.