В России в субботу сообщили о «минировании» четырех самолетов

В России в субботу сообщили о «минировании» четырех самолетов
В последние дни количество ложных сообщений увеличилось. Фото: Pixabay

Все письма об угрозах взрыва поступили от анонима на электронную почту аэропорта «Шереметьево».

Экстренно сел только один из самолетов компании «Аэрофлот», который должен был отправиться из Москвы в Челябинск. После сообщений о минировании, экипаж принял решение об экстренной посадке в Казани. По прибытию, борт был осмотрен сотрудниками полиции.

Самолет, который направлялся из Новосибирска в Москву к экстренной посадке прибегать не стал. Данное решение приняли члены экипажа.

Еще один самолет добрался в пункт назначения без происшествий. Речь идет о еще одном рейсе «Аэрофлота», который отправлялся из столицы России в Тюмень. После прибытия он был проверен на наличие взрывчатых веществ. Об этом сообщают РБК и ТАСС.

Самолет, совершающий рейс Иркутск-Москва компании «Аэрофлот» также не менял свой курс.

Вся информация о минировании оказалась ложной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет из Петербурга экстренно сел в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ложное минирование происшествие самолеты шереметьево экстренная посадка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские медики рассказали, как обесопасить себя от коронавируса
В Пулково шеф-повар из Испании объявил голодовку
«Кинопоиск» выпустит собственные фильмы и сериалы
«Йокерит» не сыграет со СКА из-за коронавируса
Школьники Петербурга будут получат здания через портал дистанционного обучения
Количество зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось до шести
Рабочие из «Пятерочки» потушили горящую квартиру на Пискаревке
США добавили в черный список две компании из России