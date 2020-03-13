Самолет из Петербурга экстренно сел в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва

Самолет, летевший из Петербурга в Хабаровск, экстренно сел в Екатеринбурге. В авиакомпанию поступило письмо с угрозами.

Все произошло сегодня, 13 марта. «Уральские авиалинии» получили анонимное сообщение о минировалии воздушного судна, выполнявшего рейс U6-173 Петербург — Екатеринбург — Хабаровск.

Как сообщили РИА Новости, борт приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

После посадки в самолете начали проверку сотрудники правоохранительных органов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге анонимы присылали письма с угрозами о «минировании» метро и вокзалов. В адресатах было указано имя «Валентина Терешкова».