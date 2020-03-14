США добавили в черный список две компании из России

Теперь американские фирмы не смогут экспортировать свои товары и предоставлять услуги компаниям «Авилон» и «Техномар».

Решение было принято бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США. В самом опубликованном документе сообщается, что компании действуют «вопреки национальной безопасности или внешней политике США». Об этом сообщают РИА-новости.

Компания «Авилон» специализируется на продаже автомобилей. Зарегистрирована фирма в Москве. Вторая компания «Техномар» занимается торговлей оборудования для изучения океанов. Главный офис так же зарегистрирован в столице.

Основные причины запрета сотрудничества с российскими компаниями в документе уточнены не были. Помимо этого, в черный список попали компании и из других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Американские сенаторы настаивают на дополнительных санкциях в отношении России.