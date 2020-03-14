На Витебском прорвало трубу, не дороге гололед

На Витебском прорвало трубу, не дороге гололед
Пробка в такое время - большая редкость. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Инцидент стал причиной сразу нескольких дорожных происшествий.

Все случилось в ночь с 14 на 15 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они пишут, что коммунальная авария произошла на Витебском проспекте. Там сначала прорвало трубу, затем дорогу покрыла корочка льда, что спровоцировало ДТП. На месте столкнулись несколько автомобилей – это стало причиной для пробок, на снимках видна очередь из десятков машин.

Свидетели возмущаются, ведь обычно в позднее время заторов не бывает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Volkswagen спровоцировал трамвайную пробку на проспекте Авиаконструкторов. Пассажиры трамваев были вынуждены покинуть общественный транспорт и искать другой способ передвижения. Информации о пострадавших не поступало.

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