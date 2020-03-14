Названы лекарства, которые делают хуже при коронавирусе

Эксперты не советуют употреблять некоторые лекарства для профилактики.

Об этом стало известно 14 марта. Обо всем написал глава французского министерства здравоохранения Ольвье Веран в Twitter-аккаунте. Он написал, что есть препараты, делающие хуже при коронавирусе. Так, ни в коем случае нельзя употреблять ибупрофене и кортизоне. Не помогает и парацетамол, так что стоит отказаться от него.

Веран подчеркнул, что нельзя заниматься самолечением – нужно идти к врачу и выполнять все его рекомендации. Напоминаем, что во Франции болезнь диагностировали почти у 5,5 тысяч человек, скончался 91 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Франции ничего не работает, кроме продуктовых магазинов. При этом общественный транспорт продолжает функционировать. Первый тур муниципальных выборов также состоится, несмотря на пандемию.